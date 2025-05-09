Местным жителям уже показали прогноз погоды в Запорожье на 10 мая, поэтому рассказываем, чего ждать с субботы.

Прогноз погоды в Запорожье на 10 мая предусматривает холодное утро и относительно комфортный день, сообщает Politeka.

Как обещают метеорологи, ночью температура воздуха опустится до 9 градусов тепла, а с утра — до 7. Уже к обеду термометры покажут +13-14, и хотя в день не ожидается больших изменений, воздух будет оставаться прохладным благодаря умеренному ветру.

Вечером столбик термометра опустится до +10, но осадков не будет, и город останется сухим до самого вечера. Как предполагает прогноз погоды в Запорожье на 10 мая, на протяжении всего дня будет облачно. Атмосферное давление будет постепенно повышаться, достигнув максимальных значений к вечеру, 753 мм рт. ст.

Влажность начнет спадать с утра, снижаясь до 43% к концу дня, что сделает атмосферу более комфортной, особенно после утренней сырости. Ветер будет мягким, но утром и днем ​​его скорость может достигать 3-4 м/с, хотя к вечеру он значительно ослабнет, достигнув лишь 1,7 м/с.

Нельзя не упомянуть и народные приметы, популярные среди наших предков. Народный прогноз погоды в Запорожье на 10 мая говорит, что если будет ясный восход солнца, то это может означать, что лето будет ветреным и несколько непредсказуемым. А вот если на небе появятся облака, а утром вы услышите крик совы, будьте готовы к тому, что холод еще не исчезнет. По народному поверью, это сулит похолодание.

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