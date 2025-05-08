У ДТЕК попередили про застосування локальних графіків відключення світла в Київській області 9 травня 2025 року, які триватимуть приблизно по 11 годин на добу.

У пʼятницю, 9 травня 2025 року, в Київській області продовжаться роботи в електромережах, які вимагають локальних графіків відключення світла, пише Politeka.

Зокрема графіки відключення світла 9 травня діятимуть у межах Рoкитнянської селищної територіальної громади в Білоцерківському районі Київської області. Без електроенергії з 8:00 до 19:00 залишаться мешканці села Бушеве по вулиці Миру.

Також графіки відключення світла на 9 травня запроваджуються на території Пірнівської громади в Вишгородському районі на Київщині. Знеструмлення плануються з 8:30 до 19:00 у селі Лебедівка по вулицях Озерна, Сваромська, СТ "Глядин".

Ці планові знеструмлення повʼязані з проведення профілактичних робіт в мережах, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні, повідомляє Politeka.

Загалом, за даними компанії "Укренерго", завдяки безхмарній погоді в більшості регіонів побутові сонячні електростанції нарешті ефективно запрацювали та допомогли розвантажити загальну мережу, тому рівень енергоспоживання в Україні трішки знизився.

Енергетики просять українців ощадливо використовувати електроенергію в пікові години вранці та ввечері – рекомендується у період із 8:00 до 10:00, а також із 18:00 до 22:00 не використовувати одразу кілька потужних електроприладів.

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