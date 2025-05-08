В ДТЭК предупредили о применении локальных графиков отключения света в Киевской области 9 мая 2025 года, которые продлятся примерно по 11 часов в сутки.

В пятницу, 9 мая 2025 года, в Киевской области продолжатся работы в электросетях, требующие локальных графиков отключения света, пишет Politeka.

В частности, графики отключения света 9 мая будут действовать в пределах Рокитнянской поселковой территориальной общины в Белоцерковском районе Киевской области. Без электроэнергии с 8:00 до 19:00 останутся жители села Бушево по улице Мира.

Также графики отключения света на 9 мая вводятся на территории Пирновской общины в Вышгородском районе на Киевщине. Обесточивание планируется с 8:30 до 19:00 в селе Лебедевка по улицам Озерная, Сваромская, СТ "Глядин".

Эти плановые обесточивания связаны с проведение профилактических работ в сетях, которые должны повысить надежность электроснабжения в регионе, сообщает Politeka.

В целом, по данным компании "Укрэнерго", благодаря безоблачной погоде в большинстве регионов бытовые солнечные электростанции, наконец, эффективно заработали и помогли разгрузить общую сеть, поэтому уровень энергопотребления в Украине немного снизился.

Энергетики просят украинцев бережно использовать электроэнергию в пиковые часы утром и вечером – рекомендуется в период с 8:00 до 10:00, а также с 18:00 до 22:00 не использовать сразу несколько мощных электроприборов.

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