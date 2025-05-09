Новий графік транспорту в Київській області покликаний полегшити пересування мешканців сільських територій та забезпечити комфортне транспортування для соціально вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

Соціальний автобус працюватиме для мешканців громади Придесення за маршрутом №1 «Літочки – Погреби». Він буде доступний для на тестовий період протягом травня і працюватиме тільки по четвергах.

Новий графік транспорту в Київській області виглядатиме графік наступним чином:

7:00 – відправлення з с. Літочки (Сади Любич)

8:00 – відправлення з с. Погреби (Сільпо)

9:30 – відправлення з с. Літочки (Сади Любич)

12:00 – відправлення з с. Погреби (Сільпо)

Задля зручності, автобус буде зупинятися на автобусних зупинках по маршруту, включаючи заїзд в с. Зазим’я біля клумби, що поруч із будівлею сільської ради.

Проїзд у соціальному автобусі буде здійснюватися лише за талонами або за наявності відповідних посвідчень, що надають право на безкоштовний проїзд. Це включає інвалідів війни, учасників бойових дій, ветеранів війни, пенсіонерів за віком, інвалідів та дітей-інвалідів, а також низку інших категорій громадян, таких як ветерани органів внутрішніх справ, військової служби та інших. Талони на проїзд можна отримати у старостинських округах громади.

Зважаючи на важливість нового соціального транспортного проекту, міська влада планує отримати відгуки від мешканців через інтернет-опитування, щоб оцінити попит на автобус та вирішити, чи продовжувати чи змінювати маршрути після тестового періоду. Тому важливо, щоб жителі громади активно брали участь у оцінці цього проекту і надавали конструктивні поради.

Новий графік транспорту в Київській області став ще одним кроком до покращення транспортного сполучення на сільських територіях.

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