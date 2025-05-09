Новый график транспорта в Киевской области будет действовать в течение всего мая.

Новый график транспорта в Киевской области призван облегчить передвижение жителей сельских территорий и обеспечить комфортную транспортировку для социально уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.

Социальный автобус будет работать для жителей общины Придесения по маршруту №1 «Литочки – Погребы». Он будет доступен для тестового периода в течение мая и будет работать только по четвергам.

Новый график транспорта в Киевской области будет выглядеть следующим образом:

7:00 – отправление из с. Литочки (Сады Любич)

8:00 – отправление из с. Погребы (Сильпо)

9:30 – отправление из с. Литочки (Сады Любич)

12:00 – отправление из с. Погребы (Сильпо)

Для удобства автобус будет останавливаться на автобусных остановках по маршруту, включая заезд в с. Зазимье возле клумбы рядом со зданием сельского совета.

Проезд в социальном автобусе будет производиться только по талонам или при наличии соответствующих удостоверений, предоставляющих право на бесплатный проезд. Это включает в себя инвалидов войны, участников боевых действий, ветеранов войны, пенсионеров по возрасту, инвалидов и детей-инвалидов, а также ряд других категорий граждан, таких как ветераны органов внутренних дел, военной службы и других. Талоны на проезд можно получить в старинских округах общины.

Учитывая важность нового социального транспортного проекта, городские власти планируют получить отзывы от жителей через интернет-опрос, чтобы оценить спрос на автобус и решить, продолжать или изменять маршруты после тестового периода. Поэтому важно, чтобы жители общины активно участвовали в оценке этого проекта и давали конструктивные советы.

Новый график транспорта в Киевской области стал еще одним шагом по улучшению транспортного сообщения на сельских территориях.

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