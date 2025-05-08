У КМДА закликають пасажирів враховувати новий графік тролейбусів у Києві під час планування своїх маршрутів.

Новий графік тролейбусів у Києві ввели через дорожньо-транспортну пригоду, яка призвела до пошкодження контактної мережі, що спричинило тимчасові зміни, повідомляє Politeka.net.

Як уточнив Департамент транспортної інфраструктури КМДА, аварія сталася на вулиці Юрія Іллєнка, неподалік станції метро «Лук’янівська».

За офіційною інформацією, внаслідок зіткнення автомобіль збив опору, яка, впавши, пошкодила контактну мережу тролейбусів. На місці працюють аварійні служби.

Унаслідок пошкодження контактної мережі в українській столиці змінено рух транспорту на кількох маршрутах. Як повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, на постраждалій ділянці запроваджено новий графік тролейбусів у Києві:

№6 і №28 курсують лише до станції метро «Почайна»;

маршрути №16, №18, №31 та №33 здійснюють перевезення до станції метро «Лук’янівська», при цьому слідують через залізничну станцію «Куренівка» та вулицю Білоруську;

транспорти №19 та №35 об’їжджають аварійну ділянку, рухаючись вулицями Олени Теліги, Вадима Гетьмана та Чоколівським бульваром до вулиці Кадетський Гай.

Для ліквідації наслідків пригоди на місце оперативно прибули бригади КП «Київпастранс» та інші спеціалізовані служби, які вже проводять обстеження та готуються до відновлювальних робіт. У КМДА закликають пасажирів враховувати розклад під час планування своїх маршрутів.

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