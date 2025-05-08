В КГГА призывают пассажиров учитывать новый график троллейбуса в Киеве при планировании своих маршрутов.

Новый график троллейбусов в Киеве ввели из-за дорожно-транспортного происшествия, которое привело к повреждению контактной сети, что повлекло за собой временные изменения, сообщает Politeka.net.

Как уточнил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, авария произошла на улице Юрия Ильенко, недалеко от станции метро «Лукьяновская».

По официальной информации, в результате столкновения автомобиль сбил сопротивление, которое, упав, повредило контактную сеть. На месте работают аварийные службы.

В результате повреждения контактной сети в украинской столице изменено движение транспорта на нескольких маршрутах. Как сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, на пострадавшем участке введен новый график троллейбусов в Киеве:

№6 и №28 курсируют только к станции метро «Почайна»;

маршруты №16, №18, №31 и №33 осуществляют перевозки до станции метро «Лукьяновская», следуя через железнодорожную станцию ​​«Куренивка» и улицу Белорусскую;

транспорты №19 и №35 объезжают аварийный участок, двигаясь по улицам Елены Телиги, Вадима Гетьмана и Чоколовским бульваром к улице Кадетский Гай.

Для ликвидации последствий происшествия оперативно прибыли бригады КП «Киевпасстранс» и другие специализированные службы, которые уже проводят обследование и готовятся к восстановительным работам. В КГГА призывают пассажиров учитывать расписание при планировании своих маршрутов.

Последние новости:

Напомним, Работа для пенсионеров в Киеве: работодатели дадут проживание и заплатят от 25 тысяч, перечень привлекательных вакансий.

Також Politeka писала, Подорожание хлеба в Киеве: цены снова резко пошли вверх.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Киевской области: с мая цены поползут вверх.