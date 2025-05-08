Відключення світла у Київській області 9 травня торкнеться мешканців села Вороньків, повідомляє Politeka.

Згідно з офіційним повідомленням, опублікованим Виконавчим комітетом Вороньківської сільської ради, цього дня упродовж понад 11 годин триватимуть планові електротехнічні роботи. У зв’язку з цим буде тимчасово припинено електропостачання на кількох вулицях населеного пункту.

Так, у п'ятницю, з 08:30 до 20:00 електроенергія буде відсутня на вулицях Вишнева, Дніпровська, Дружби, Заборного, Київська, М. Карпенка, Райдужна, Слобідська, провулок Слобідський та Українська. Відключення пов’язані з виконанням регламентних робіт, метою яких є підвищення надійності електропостачання та профілактика можливих аварій на лініях.

Жителів закликають з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і заздалегідь підготуватися до тривалого відключення світла. Зокрема, рекомендується зарядити мобільні пристрої, підготувати запасні джерела освітлення, а також подбати про збереження продуктів у холодильниках. У разі використання електроживлення для медичних приладів – слід мати план дій на період знеструмлення.

Відключення світла у Київській області 9 травня є частиною ширшого плану з технічного обслуговування електромереж.

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