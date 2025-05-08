Отключение света в Киевской области 9 мая коснется жителей села Вороньков, сообщает Politeka.

Согласно официальному сообщению, опубликованному Исполнительным комитетом Вороньковского сельского совета , в этот день в течение более 11 часов будут продолжаться плановые электротехнические работы. В этой связи будет временно прекращено электроснабжение на нескольких улицах населенного пункта.

Так, в пятницу, с 08:30 до 20:00 электроэнергия будет отсутствовать на улицах Вишневая, Днепровская, Дружбы, Заборного, Киевская, Карпенко, Радужная, Слободская, переулок Слободской и Украинский. Отключения связаны с выполнением регламентных работ, целью которых является повышение надежности электроснабжения и профилактика возможных аварий на линиях.

Жителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее подготовиться к длительному отключению света. В частности, рекомендуется зарядить мобильные устройства, подготовить запасные источники освещения, а также позаботиться о хранении продуктов в холодильниках. При использовании электропитания для медицинских приборов следует иметь план действий на период обесточивания.

Отключение света в Киевской области 9 мая является частью более широкого плана по техническому обслуживанию электросетей.

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