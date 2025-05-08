Відключення світла в Житомирській області 9 травня торкнеться жителів міста Звягель, повідомляє Politeka.

За інформацією АТ “Житомиробленерго”, цього дня з 9:00 до 17:00 на кількох вулицях триватимуть планові технічні роботи, у зв’язку з чим буде тимчасово обмежено подачу електроенергії. Роботи є частиною системного оновлення енергетичної інфраструктури регіону та спрямовані на підвищення надійності мереж.

Зокрема, у п'ятницю, 9 травня, без електрики можуть залишитись мешканці наступних вулиць у Звягелі: вул. Анни Ярославни, Бульби-Боровця, Котляревського, Платона Майбороди, Дорошенка та Остання. Обмеження триватимуть у денний час і торкнуться лише житлового сектора.

У “Житомиробленерго” наголошують, що проведення таких робіт є важливим етапом у модернізації електромереж. Після завершення технічного обслуговування мешканці зможуть розраховувати на стабільніше електропостачання та менший ризик аварій. Споживачів просять заздалегідь підготуватись до можливих незручностей: зарядити необхідні пристрої, подбати про альтернативні джерела світла та електроживлення, особливо якщо вдома є електрозалежні прилади.

Відключення світла в Житомирській області 9 травня — це запланований захід, про який енергетики повідомляють завчасно, аби кожен споживач мав змогу адаптувати свої плани.

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