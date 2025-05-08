Отключение света в Житомирской области 9 мая коснется жителей города Звягеля, сообщает Politeka.

По информации АО "Житомироблэнерго", в этот день с 9:00 до 17:00 на нескольких улицах будут продолжаться плановые технические работы, в связи с чем будет временно ограничена подача электроэнергии. Работы являются частью системного обновления энергетической инфраструктуры региона и направлены на повышение надежности сетей.

В частности, в пятницу, без электричества могут остаться жители следующих улиц в Звягеле: ул. Анны Ярославны, Бульбы-Боровца, Котляревского, Платона Майбороды, Дорошенко и Последняя. Ограничения будут продолжаться в дневное время и коснутся только жилищного сектора.

В "Житомироблэнерго" подчеркивают, что проведение таких работ является важным этапом в модернизации электросетей. После завершения технического обслуживания жители смогут рассчитывать на более стабильное электроснабжение и меньший риск аварий. Потребителей просят заранее подготовиться к возможным неудобствам: зарядить необходимые устройства, позаботиться об альтернативных источниках света и электропитания, особенно если дома есть электрозависимые приборы.

Отключение света в Житомирской области 9 мая — это запланированное мероприятие, о котором энергетики сообщают заранее, чтобы каждый потребитель мог адаптировать свои планы.

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