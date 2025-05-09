Подорожчання бензину в Харкові та області може продовжитись через ситуацію на світовому ринку нафти.

Подорожчання бензину в Харкові та області значне, проте ціни різняться в залежності від станцій, які пропонують паливо, повідомляє Politeka.net.

Аналіз пропозицій різних мереж виявив колосальну різницю у вартості.

Найнижчі ціни на бензин А-95 зафіксовані на АЗС Marshal, де літр пального коштує 51,89 грн. Дещо вищі, але все ще помірні пропонують мережі SUN OIL — 51,79 та БРСМ-Нафта — 51,99.

У середньому ціновому діапазоні розташувались такі оператори як: U.GO — 52,90 та Укрнафта — 52,99, Ovis — 53,99.

Найвищі традиційно на преміальних АЗС WOG та ОККО, де літр А-95 обійдеться в 57,99 грн.

На 28 копійок стало дорожче паливо преміум класу А-95 - яке коштує зараз в середньому 58,47.

Середні роздрібні ціни в регіоні виглядали так:

А-92 — 54,55

А-95+ (преміум) — 58,47

Дизель — 53,17

Газ скраплений — 35,20

Щодо дизпального, то найдешевшу пропозицію має SUN OIL — 50,49, навіть після нещодавнього підвищення на 70 копійок. На станціях U.GO дизель коштує 50,90 грн/л, а на ОККО — вже 56,99.

Автовласники, які використовують скраплений газ, можуть зекономити, заправляючись на SUN OIL, де ціна становить 34,19. Найвищі ціни на газ, як і очікувалося, тримають WOG та ОККО. Подорожчання бензину в Харкові та області може продовжитись через ситуацію на світовому ринку нафти.

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