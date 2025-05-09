Подорожание бензина в Харькове и области может продолжиться из-за ситуации на мировом рынке нефти.

Подорожание бензина в Харькове и области значительно, однако цены отличаются в зависимости от предлагающих топливо станций, сообщает Politeka.net.

Анализ предложений разных сетей выявил колоссальную разницу в стоимости.

Самые низкие цены на бензин А-95 зафиксированы на АЗС Marshal, где литр горючего стоит 51,89 грн. Несколько выше, но все еще умеренные предлагают сети SUN OIL - 51,79 и БРСМ-Нефть - 51,99.

В среднем ценовом диапазоне расположились такие операторы как U.GO — 52,90 и Укрнефть — 52,99, Ovis — 53,99.

Самые высокие традиционно на премиальных АЗС WOG и ОККО, где литр А-95 обойдется в 57,99 грн.

На 28 копеек стало дороже топливо премиум класса А-95 – которое стоит сейчас в среднем 58,47.

Средние розничные цены в регионе выглядели так:

А-92 — 54,55

А-95+ (премиум) - 58,47

Дизель — 53,17

Газ сжиженный - 35,20

Что касается дизтоплива, то самое дешевое предложение у SUN OIL — 50,49, даже после недавнего повышения на 70 копеек. На станциях U.GO дизель стоит 50,90 грн/л, а на ОККО – уже 56,99.

Автовладельцы, использующие сжиженный газ, могут сэкономить, заправляясь на SUN OIL, где стоимость составляет 34,19. Высокие цены на газ, как и ожидалось, держат WOG и ОККО. Подорожание бензина в Харькове и области может продолжиться из-за ситуации на мировом рынке нефти.

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