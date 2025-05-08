Відключення світла в Одеській області 9 травня вплине на розпорядок дня місцевих жителів, яким треба завчасно подбати про справи, пов'язані з електропостачанням.

Відключення світла в Одеській області 9 травня торкнеться мешканців села Градениці, що входить до Біляївської громади, повідомляє Politeka.

За інформацією Біляївської міської ради, планові роботи будуть проводитися 9 травня з 08:00 до 19:00 з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям в електромережах. Роботи виконуватиме АТ "ДТЕК Одеські електромережі".

У період виконання профілактичних заходів без електроенергії залишаться кілька вулиць населеного пункту. Зокрема, світла не буде на вулицях Зоряна, Проїзд Героїв Чорнобиля, Хутірська, Центральна, а також у провулку Радісний. Знеструмлення триватиме до вечора, тому мешканців просять заздалегідь підготуватись: зарядити мобільні пристрої, зберегти необхідні продукти у холодильниках, а також за можливості обмежити використання електроприладів до завершення робіт.

Фахівці наголошують, що такі дії — заплановані та необхідні для стабільної роботи енергосистеми. Відключення світла в Одеській області 9 травня дозволить уникнути неочікуваних збоїв у майбутньому, особливо у періоди пікового навантаження. Якщо погодні умови не завадять, всі технічні завдання будуть виконані вчасно, і електропостачання відновиться за графіком.

Детальніша інформація про інші адреси та дати можливих відключень доступна на офіційній сторінці Біляївської міської ради або на сайті енергетичної компанії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів в Одесі: перелік цікавих вакансій, де можна заробити 32 тисячі.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання гречки в Одесі: з цінами відбуваються постійні гойдалки, скільки тепер коштує популярна каша.