Отключение света в Одесской области 9 мая повлияет на распорядок дня местных жителей, которым нужно заблаговременно позаботиться о делах, связанных с электроснабжением.

Отключение света в Одесской области 9 мая коснется жителей села Граденицы, входящего в Беляевскую общину, сообщает Politeka.

По информации Беляевского городского совета , плановые работы будут проводиться 9 мая с 08:00 до 19:00 с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в электросетях. Работы будет выполнять АО "ДТЭК Одесские электросети".

В период выполнения профилактических мероприятий без электроэнергии останутся несколько улиц города. В частности, света не будет на улицах Зоряна, Проезд Героев Чернобыля, Хуторская, Центральная, а также в переулке Радостный. Обесточивание будет продолжаться до вечера, поэтому жителей просят заранее подготовиться: зарядить мобильные устройства, сохранить необходимые продукты в холодильниках, а также ограничить использование электроприборов до завершения работ.

Специалисты отмечают, что такие действия запланированы и необходимы для стабильной работы энергосистемы. Отключение света в Одесской области 9 мая позволит избежать неожиданных сбоев в будущем, особенно в периоды пиковой нагрузки. Если погодные условия не помешают, все технические задания будут выполнены вовремя и электроснабжение возобновится по графику.

Более подробная информация о других адресах и датах возможных отключений доступна на официальной странице Беляевского городского совета или на сайте энергетической компании.

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