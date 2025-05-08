На щастя, відключення води в Одесі 9 травня носить тимчасовий характер через аварійну ситуацію

Сталося відключення води в Одесі 8 травня, тимчасово припинили водопостачання через проведення планових ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила пресслужба «Інфоксводоканалу», зазначивши, що комунальні служби вже працюють над усуненням проблем.

Філія «Інфоксводоканал» повідомляє мешканцям, а також керівникам підприємств і установ про тимчасове обмеження водопостачання через проведення планових ремонтних робіт.

Це торкнулося місцевих мешканців, що проживають за адресами:

Ярослава Баїса 18, 22, 22/1

Семена Палія 125, 125/1-3

Владислава Бувалкіна 57-а, 59, 61/3, 65 -71/3

Відновити постачання планують лише о 23:55 годині, тому варто запастися водою. На щастя, відключення води в Одесі 9 травня носить тимчасовий характер.

Підкреслимо, для мешканців міста працює 18 бюветів, які доступні щодня з 08:00 до 18:00, а деякі – до 20:00. Адреси бюветів:

Київський район : Фонтанська дорога, 16; Адміральський проспект, 31; Дача Ковалевського, 150; проспект Небесної Сотні, 14.

: Фонтанська дорога, 16; Адміральський проспект, 31; Дача Ковалевського, 150; проспект Небесної Сотні, 14. Приморський район : Старобазарний сквер, 3; проспект Гагаріна, 33; Академічна, 11, 2, 30; Ольгіївська, 37; Старопортофранківська, 105.

: Старобазарний сквер, 3; проспект Гагаріна, 33; Академічна, 11, 2, 30; Ольгіївська, 37; Старопортофранківська, 105. Хаджибейський район : Космонавтів, 15; Михайлівська площа, 19; Іцхака Рабіна, 1; Дальницька, 25; Інглезі, 1.

: Космонавтів, 15; Михайлівська площа, 19; Іцхака Рабіна, 1; Дальницька, 25; Інглезі, 1. Пересипський район: Кримська, 71; Курорт Куяльник, 4.

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