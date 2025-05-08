Сталося відключення води в Одесі 8 травня, тимчасово припинили водопостачання через проведення планових ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.
Про це попередила пресслужба «Інфоксводоканалу», зазначивши, що комунальні служби вже працюють над усуненням проблем.
Філія «Інфоксводоканал» повідомляє мешканцям, а також керівникам підприємств і установ про тимчасове обмеження водопостачання через проведення планових ремонтних робіт.
Це торкнулося місцевих мешканців, що проживають за адресами:
- Ярослава Баїса 18, 22, 22/1
- Семена Палія 125, 125/1-3
- Владислава Бувалкіна 57-а, 59, 61/3, 65 -71/3
Відновити постачання планують лише о 23:55 годині, тому варто запастися водою. На щастя, відключення води в Одесі 9 травня носить тимчасовий характер.
Підкреслимо, для мешканців міста працює 18 бюветів, які доступні щодня з 08:00 до 18:00, а деякі – до 20:00. Адреси бюветів:
- Київський район: Фонтанська дорога, 16; Адміральський проспект, 31; Дача Ковалевського, 150; проспект Небесної Сотні, 14.
- Приморський район: Старобазарний сквер, 3; проспект Гагаріна, 33; Академічна, 11, 2, 30; Ольгіївська, 37; Старопортофранківська, 105.
- Хаджибейський район: Космонавтів, 15; Михайлівська площа, 19; Іцхака Рабіна, 1; Дальницька, 25; Інглезі, 1.
- Пересипський район: Кримська, 71; Курорт Куяльник, 4.
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