К счастью, отключение воды в Одессе 9 мая носит временный характер из-за аварийной ситуации.

Произошло отключение воды в Одессе 8 мая, временно прекратили водоснабжение из-за проведения плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредила прессслужба «Инфоксводоканала», отметив, что коммунальные службы уже работают над устранением проблем.

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям, а также руководителям предприятий и учреждений о временном ограничении водоснабжения из-за проведения плановых ремонтных работ.

Это коснулось местных жителей, проживающих по адресу:

Ярослава Баиса 18, 22, 22/1

Семена Палия 125, 125/1-3

Владислава Бувалкина 57-я, 59, 61/3, 65-71/3

Возобновить поставки планируют только в 23:55, поэтому стоит запастись водой. К счастью, отключение воды в Одессе 9 мая носит временный характер.

Подчеркнем, для жителей города работает 18 бюветов, доступных ежедневно с 08:00 до 18:00, а некоторые – до 20:00. Адреса бюветов:

Киевский район : Фонтанская дорога, 16; Адмиральский проспект, 31; Дача Ковалевского, 150; проспект Небесной Сотни, 14

: Фонтанская дорога, 16; Адмиральский проспект, 31; Дача Ковалевского, 150; проспект Небесной Сотни, 14 Приморский район : Старобазарный сквер, 3; проспект Гагарина, 33; Академическая, 11, 2, 30; Ольгиевская, 37; Старопортофранковская, 105.

: Старобазарный сквер, 3; проспект Гагарина, 33; Академическая, 11, 2, 30; Ольгиевская, 37; Старопортофранковская, 105. Хаджибейский район : Космонавтов, 15; Михайловская площадь, 19; Ицхака Рябина, 1; Дальницкая, 25; Инглеге, 1.

: Космонавтов, 15; Михайловская площадь, 19; Ицхака Рябина, 1; Дальницкая, 25; Инглеге, 1. Пересыпский район : Крымская, 71; Курорт Куяльник, 4

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