Произошло отключение воды в Одессе 8 мая, временно прекратили водоснабжение из-за проведения плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредила прессслужба «Инфоксводоканала», отметив, что коммунальные службы уже работают над устранением проблем.
Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям, а также руководителям предприятий и учреждений о временном ограничении водоснабжения из-за проведения плановых ремонтных работ.
Это коснулось местных жителей, проживающих по адресу:
- Ярослава Баиса 18, 22, 22/1
- Семена Палия 125, 125/1-3
- Владислава Бувалкина 57-я, 59, 61/3, 65-71/3
Возобновить поставки планируют только в 23:55, поэтому стоит запастись водой. К счастью, отключение воды в Одессе 9 мая носит временный характер.
Подчеркнем, для жителей города работает 18 бюветов, доступных ежедневно с 08:00 до 18:00, а некоторые – до 20:00. Адреса бюветов:
- Киевский район : Фонтанская дорога, 16; Адмиральский проспект, 31; Дача Ковалевского, 150; проспект Небесной Сотни, 14
- Приморский район : Старобазарный сквер, 3; проспект Гагарина, 33; Академическая, 11, 2, 30; Ольгиевская, 37; Старопортофранковская, 105.
- Хаджибейский район : Космонавтов, 15; Михайловская площадь, 19; Ицхака Рябина, 1; Дальницкая, 25; Инглеге, 1.
- Пересыпский район : Крымская, 71; Курорт Куяльник, 4
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