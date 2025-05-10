Жінка, яка втратила чоловіка, намагалася отримати пенсію в Запоріжжі в зв'язку з втратою годувальника, однак не все виявилось таким простим.

Пенсійний фонд України відмовився переводити громадянку на інший вид пенсії в Запоріжжі через різницю в адресах реєстрації, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Хортицького районного суду міста від 2 травня 2025 року, зі слів жінки, після смерті її чоловіка вона звернулась до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію в Запоріжжі у зв'язку з втратою годувальника.

Однак, їй відмовили у призначенні допомоги, вказавши, що вони з чоловіком були зареєстровані за різними адресами. Тому вона не змогла надати документи, що підтверджують їх спільне проживання.

Громадянка пояснила, що з чоловіком вони жили разом, хоча кожен мав свою прописку. Вони купили квартиру в 2003 році, а самі мешкали разом до дня його смерті. За її словами, пенсія в Запоріжжі, яка належала чоловіку, була основним джерелом доходу сім'ї, і після його смерті її виплат в розмірі 3 727 гривень не вистачало навіть на базові потреби.

Історія цієї родини стала основою для судового розгляду, оскільки громадянка вирішила оскаржити відмову Пенсійного фонду та просила феміду встановити факт її перебування на утриманні чоловіка, який помер. До справи були надані документи, що підтверджують їх спільне проживання, зокрема свідоцтво про одруження, паспортні дані та інші документи.

Суд задовольнив позов повністю, зазначивши, що хоча громадянин і був зареєстрований за іншою адресою, це не спростовує факт їхнього спільного проживання та ведення спільного господарства. Суд встановив, що виплата померлого була основним джерелом існування сім'ї і тому його дружина має право на отримання виплат.

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