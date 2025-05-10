Утратившая мужчину женщина пыталась получить пенсию в Запорожье в связи с потерей кормильца, однако не все оказалось таким простым.

Пенсионный фонд Украины отказался переводить гражданку на другой вид пенсии в Запорожье из-за разницы в адресах регистрации, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Хортицкого районного суда города от 2 мая 2025, по словам женщины, после смерти ее мужа она обратилась в Пенсионный фонд, чтобы получить пенсию в Запорожье в связи с потерей кормильца.

Однако ей отказали в назначении помощи, указав, что они с мужем были зарегистрированы по разным адресам. Поэтому она не смогла предоставить документы, подтверждающие их проживание.

Гражданка объяснила, что с мужем они жили вместе, хотя каждый имел свою прописку. Они купили квартиру в 2003 году, а сами жили вместе до дня его смерти. По ее словам, принадлежавшая мужу пенсия в Запорожье была основным источником дохода семьи, и после его смерти ее выплат в размере 3 727 гривен не хватало даже на базовые нужды.

История этой семьи стала основой для судебного разбирательства, поскольку гражданка решила обжаловать отказ Пенсионного фонда и просила фемиду установить факт ее пребывания на содержании умершего мужчины. К делу были предоставлены документы, подтверждающие их совместное проживание, в том числе свидетельство о браке, паспортные данные и другие документы.

Суд удовлетворил иск полностью, отметив, что, хотя гражданин и был зарегистрирован по другому адресу, это не опровергает факт их совместного проживания и ведения совместного хозяйства. Суд установил, что выплата умершего была основным источником существования семьи и потому его жена имеет право на получение выплат.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новый график автобусов в Запорожье: жителей предупредили об изменениях по пути.

Також Politeka писала, Помощь на аренду жилья в Запорожье: как принять участие в проекте.

Как сообщала Politeka, Работа в Запорожье: ищут пенсионеров для несложной работы, готовы платить от 15 тысяч гривен.