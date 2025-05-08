Подорожчання консервів у Запоріжжі зафіксовано на різні види цієї продукції, на ціни вплинули низка факторів, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували вартість в супермаркетах і місцевих крамницях.

Найбільш помітним стало цінове збільшення на кабачкову ікру (440 г): у травні 2025 року її середня ціна зросла до 80,70 грн, що на 20,70 більше порівняно з березнем. Тоді вартість варіювалася від 58,50 до 80,70, а вже на початку травня досягла нового цінового максимуму.

Не обійшлося без змін і в ціні інших консервів. Так, кукурудза торгової марки «Верес» (340 г) подорожчала з 51,89 до 52,13 грн. Попри незначне зростання, покупці вже відчувають вплив на власні гаманці.

Серед рибної консервації зросли ціни на бичків у томаті від ТМ «Аквамарин» (230 г) — з 91,81 до 97,10 грн. Натуральні сардини тієї ж марки (230 г) подорожчали з 66,27 до 70,77 грн, а шпроти в олії (150 г) — з 77,19 до 84,30 гривень.

Проте зараз в магазині АТБ можна знайти акційну знижку на Кільку чорноморська нерозібрана обсмажена з квасолею у томатному соусі, яку продають за 38,4 грн. Також можна зекономити на Кільці чорноморська нерозібрана у томатному соусі. Її продають зі знижкою - за 33,9 гривні.

Експерти зазначають, що подорожчання консервів у Запоріжжі й надалі може тривати через інфляційні процеси, логістичні витрати та коливання вартості сировини.

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