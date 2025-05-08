Подорожание консервов в Запорожье связывают с ростом стоимости сырья, повышением производственных затрат и нестабильностью валютного курса,

Удорожание консервов в Запорожье зафиксировано на разные виды этой продукции, на цены повлияли ряд факторов, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали стоимость в супермаркетах и ​​местных магазинах.

Наиболее заметным стало ценовое увеличение на кабачковую икру (440 г): в мае 2025 года ее средняя цена выросла до 80,70 грн, что на 20,70 больше по сравнению с мартом. Тогда стоимость варьировалась с 58,50 до 80,70, а уже в начале мая достигла нового ценового максимума.

Не обошлось без изменений и в цене других консервов. Так, кукуруза торговой марки Верес (340 г) подорожала с 51,89 до 52,13 грн. Несмотря на небольшой рост, покупатели уже испытывают влияние на собственные кошельки.

Среди рыбной консервации выросли цены на бычков в томате от ТМ «Аквамарин» (230 г) — с 91,81 до 97,10 грн. гривен.

Однако сейчас в магазине АТБ можно найти акционную скидку на Несколько черноморская неразобранная обжаренная с фасолью в томатном соусе, которую продают за 38,4 грн. Также можно сэкономить на кольце черноморская неразобранная в томатном соусе. Ее продают со скидкой – за 33,9 гривны.

Эксперты отмечают, что подорожание консервов в Запорожье и дальше может продолжаться из-за инфляционных процессов, логистических затрат и колебаний стоимости сырья.

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