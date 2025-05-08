Відключення світла у Дніпрі 9 травня торкнеться окремих вулиць у зв’язку з проведенням планових технічних робіт енергетичною компанією ЦЕК, повідомляє Politeka.

За інфоримацією ЦЕК енергетики здійснюватимуть профілактичне обслуговування електромереж у місті та прилеглих районах. Планові роботи необхідні для забезпечення стабільної роботи електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

Зокрема, з 08:00 до 17:00 у четвер, 9 травня, без світла залишаться мешканці таких адрес: вул. Братів Горобців, будинки №28 та №36; вул. Професора Герасюти, будинок №1; вул. Робоча, будинок №79А. У ЦЕК наголошують, що відновлення електропостачання відбудеться одразу після завершення робіт, однак можливі незначні затримки через технічні нюанси.

У зв’язку з цим мешканцям варто заздалегідь зарядити всі необхідні пристрої, а також спланувати свій день з урахуванням відсутності електроенергії. Такі відключення є частиною регулярного графіка обслуговування та мають на меті поліпшення якості електропостачання. Відключення світла у Дніпрі 9 травня — це тимчасові незручності, що сприятимуть надійності системи в довгостроковій перспективі.

У разі додаткових питань споживачам радять звертатися на гарячу лінію компанії ЦЕК або перевіряти актуальну інформацію на їхньому офіційному сайті.