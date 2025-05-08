Отключение света в Днепре 9 мая коснется отдельных улиц в связи с проведением плановых технических работ энергетической компанией ЦЭК, сообщает Politeka.

По информации ЦЭК энергетики будут осуществлять профилактическое обслуживание электросетей в городе и прилегающих районах. Плановые работы необходимы для обеспечения стабильной работы электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций в будущем.

В частности, с 08:00 до 17:00 в четверг, 9 мая, без света останутся жители таких адресов: ул. Братьев Воробьев, дома №28 и №36; ул. Профессора Герасюты, дом №1; ул. Рабочая, дом №79А. В ЦЭК отмечают, что возобновление электроснабжения произойдет сразу после завершения работ, однако возможны незначительные задержки из-за технических нюансов.

В этой связи жильцам следует заранее зарядить все необходимые устройства, а также спланировать свой день с учетом отсутствия электроэнергии. Такие отключения являются частью регулярного графика обслуживания и направлены на улучшение качества электроснабжения. Отключение света в Днепре 9 мая — это временные неудобства, способствующие надежности системы в долгосрочной перспективе.

В случае дополнительных вопросов, потребителям советуют обращаться на горячую линию компании ЦЭК или проверять актуальную информацию на их официальном сайте.