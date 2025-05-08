Наразі тарифи залишаються незмінними, проте підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області неминуче.

Можливе підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області через актуальну ситуацію у водопровідному господарстві регіону, повідомляє Politeka.net,

Попри низку викликів, пов’язаних зі зношеністю мереж, зростанням вартості електроенергії, пального та реагентів, представники обласної ради та військової адміністрації запевняють, що роблять усе можливе для забезпечення стабільного водопостачання мешканцям.

Наразі тарифи залишаються незмінними, а різницю в собівартості покривають з обласного бюджету — це дає змогу уникнути додаткового фінансового навантаження на населення.

Однак ситуація залишається складною, особливо в окремих громадах. Так, у Марганці та Апостоловому водоканали накопичили значні борги через розрив між фактичною собівартістю та чинними тарифами, що створює ризики для подальшого функціонування системи.

У Кривому Розі, після руйнування Каховської ГЕС, місто втратило основне джерело водопостачання. Завдяки підтримці обласної ради, яка виділила 100 мільйонів гривень, вдалося стабілізувати ситуацію та частково відновити подачу води.

На сьогодні тарифи на воду не змінюються, проте збереження такого стану є тимчасовим. Влада розглядає два можливі шляхи:

Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області до економічно обґрунтованого рівня.

Отримання державних субвенцій для підтримки діяльності водоканалів.

В умовах воєнного стану забезпечення людей базовими послугами — водою та теплом — залишається абсолютним пріоритетом. Проте в післявоєнний період тарифна політика, ймовірно, зазнає перегляду з урахуванням реальних витрат і стану комунального господарства.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі: яких змін чекати у платіжках.

Також Politeka писала, Подорожчання хліба в Дніпрі: які види зросли в ціні найбільше.

Як повідомляла Politeka, Робота у Дніпрі: де готові платити від 40 тисяч гривень.