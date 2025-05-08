Пока тарифы остаются неизменными, однако повышение тарифов на воду в Днепропетровской области неизбежно.

Возможно повышение тарифов на воду в Днепропетровской области из-за актуальной ситуации в водопроводном хозяйстве региона, сообщает Politeka.net,

Несмотря на целый ряд вызовов, связанных с износом сетей, ростом стоимости электроэнергии, горючего и реагентов, представители областного совета и военной администрации уверяют, что делают все возможное для обеспечения стабильного водоснабжения жителям.

Пока тарифы остаются неизменными, а разницу в себестоимости покрывают из областного бюджета — это позволяет избежать дополнительной финансовой нагрузки на население.

Однако ситуация остается сложной, особенно в отдельных общинах. Так, в Марганце и Апостоловом водоканалы накопили значительные долги из-за разрыва между фактической себестоимостью и действующими ценами, что создает риски для дальнейшего функционирования системы.

В Кривом Роге после разрушения Каховской ГЭС город потерял основной источник водоснабжения. Благодаря поддержке областного совета, который выделил 100 миллионов гривен, удалось стабилизировать ситуацию и частично восстановить подачу воды.

На сегодняшний день цены на воду не изменяются, однако сохранение такого состояния временное. Власть рассматривает два возможных пути:

Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области до экономически обоснованного уровня.

Получение государственных субвенций по поддержанию деятельности водоканалов.

В условиях военного состояния обеспечение людей базовыми услугами – водой и теплом – остается абсолютным приоритетом. Однако в послевоенный период тарифная политика, вероятно, подвергается пересмотру с учетом реальных затрат и состояния коммунального хозяйства.

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