Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Дніпрі на 9 травня та розповіли всі деталі цього дня.

Прогноз погоди у Дніпрі на 9 травня не обіцяє містянам сонячного настрою — день буде переважно похмурим, із значною ймовірністю опадів, повідомляє Politeka.

Від самого ранку небо затягнеться хмарами, які не розсіються аж до пізнього вечора. Очікується сильний дощ у денний час, хоча вже ввечері його інтенсивність знизиться. Згідно з метеоданими, температура повітря впродовж доби коливатиметься від +8°C до +16°C, а "відчувається як" — на кілька градусів нижче.

Вночі й уранці буде прохолодно: від +8 до +12°C. Опівдні повітря прогріється до максимуму — +16°C, проте вже з 15:00 температура почне знижуватися. Вологість повітря упродовж доби змінюватиметься від 42% до 88%, що разом із тиском 742–747 мм рт. ст. і вітром до 5.9 м/с створить відчуття прохолоди. Найвища ймовірність опадів — до 96% — припадає на другу половину дня.

За даними історичних спостережень, найтеплішим 9 травня у Дніпрі був 1997 рік — тоді повітря прогрівалося до +31°C. А найхолодніше було у 1912-му — лише +1°C. За народними прикметами, якщо цього дня лежить сніг, то влітку чекати слід на сильну спеку. А мороз 9 травня віщував ще тиждень холоду.

Прогноз погоди у Дніпрі на 9 травня змушує готуватись до вологи й прохолоди. Місцевим жителям варто не забути парасолю та одягнутись тепліше, особливо вранці й увечері.

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