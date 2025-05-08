Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Днепре на 9 мая и рассказали все детали этого дня.

Прогноз погоды в Днепре на 9 мая не обещает горожанам солнечного настроения — день будет преимущественно пасмурным, с вероятностью осадков, сообщает Politeka.

С самого утра небо затянется облаками, не рассеянными до позднего вечера. Ожидается сильный дождь в дневные часы, хотя уже вечером его интенсивность снизится. Согласно метеоданным, температура воздуха в течение суток будет колебаться от +8°C до +16°C, а "чувствуется как" - на несколько градусов ниже.

Ночью и утром прохладно: от +8 до +12°C. В полдень воздух прогреется до максимума +16°C, однако уже с 15:00 температура начнет снижаться. Влажность воздуха в течение суток будет меняться от 42 до 88%, что вместе с давлением 742-747 мм рт. ст. и ветром до 5.9 м/с создаст чувство прохлады. Самая высокая вероятность осадков - до 96% - приходится на вторую половину дня.

По данным исторических наблюдений, самым теплым 9 мая в Днепре был 1997 год - тогда воздух прогревался до +31°C. А самое холодное было в 1912-м — только +1°C. Если в этот день ожидается снег, то лето будет жарко. А мороз 9 мая предвещал еще неделю холода.

Прогноз погоды в Днепре заставляет готовиться к влаге и прохладе. Местным жителям следует не забыть зонтик и одеться потеплее, особенно утром и вечером.

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