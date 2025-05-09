Місцевих мешканців турбує можливе подорожчання хліба в Харкові, тому розповідаємо, що про це все думають експерти.

Подорожчання хліба в Харкові в травні, хоч і не стане справжнім шоком для місцевих покупців, але все ж позначиться на їхньому бюджеті, повідомляє Politeka.

Подорожчання хліба в Харкові буде помітним, хоч і не катастрофічним. Як пояснює економіст Олег Пендзин, харків’яни можуть очікувати помірне зростання вартості — на рівні півтора-два відсотки. Хоча це і не критично, але в умовах постійної економічної нестабільності навіть незначне зростання цін не залишиться непоміченим.

Такі зміни завжди відчуваються в гаманці, особливо коли йдеться про продукт, який щоденно купують більшість людей. Причини подорожчання хліба в Харкові прості. Виробники цих виробів уважно стежать за вартістю інгредієнтів і намагаються зменшити свої витрати.

Коли попит на товар залишається стабільним, а купівельна спроможність не збільшується, виробники часто шукають способи перекласти витрати на інші категорії товарів. Це може бути, наприклад, на преміум-сегмент або на дорогі солодощі.

На даний момент у місцевих супермаркетах мережі АТБ ціна на буханку варіюється від 21 до 33 гривень, залежно від бренду, ваги та рецептури. Наприклад, звичайний - від брендів «Кулиничі» чи «Агробізнес» коштує в середньому 26-30 грн за 600 г. Більш специфічні види, такі як зерновий або бездріжджовий, можуть коштувати ще більше.

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