Местных жителей беспокоит возможное подорожание хлеба в Харькове, поэтому рассказываем, что об этом думают эксперты.

Подорожание хлеба в Харькове в мае, хоть и не станет настоящим шоком для местных покупателей, но все же отразится на их бюджете, сообщает Politeka.

Подорожание хлеба в Харькове будет заметным, хотя и не катастрофическим. Как объясняет экономист Олег Пендзин, харьковчане могут ожидать умеренного роста стоимости — на уровне полутора-двух процентов. Хотя это и не критично, но в условиях постоянной экономической нестабильности даже незначительный рост цен не останется незамеченным.

Такие изменения всегда ощущаются в кошельке, особенно когда речь идет о продукте, который ежедневно покупают большинство людей. Причины подорожания хлеба в Харькове просты. Производители этих изделий внимательно следят за стоимостью ингредиентов и пытаются снизить свои затраты.

Когда спрос на товар остается стабильным, а покупательская способность не увеличивается, производители часто ищут способы перевести расходы на другие категории товаров. Это может быть, например, на премиум-сегменте или на дорогие сладости.

На данный момент в местных супермаркетах сети АТБ цена на буханку варьируется от 21 до 33 гривен, в зависимости от бренда, веса и рецептуры. К примеру, обычный – от брендов «Кулиничи» или «Агробизнес» стоит в среднем 26-30 грн за 600 г. Более специфические виды, такие как зерновой или бездрожжевой, могут стоить еще больше.

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