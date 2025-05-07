Подорожчання продуктів в Харкові стає все помітнішим для місцевих мешканців, хоча й не завжди це відбувається у формі різкого злету.

Подорожчання продуктів в Харкові показує, що ціни поводяться непередбачувано, повідомляє Politeka.

На одні товари цінники злітають вгору, а на інші - раптово падають. Травень приніс містянам подорожчання продуктів у Харкові.

Як інформує портал EastFruit, білокачанна капуста минулорічного врожаю помітно втратила в ціні. Продавці пояснюють це просто. Овоч втрачає товарний вигляд, і на його місце вже впевнено заходить рання капуста.

Вартість опустилась приблизно до сорока гривень, і це десь на десять відсотків менше, ніж було тиждень тому. Схожа ситуація з огірками. На початку місяця вони вже коштували в межах 40 гривень за кілограм. Це значне здешевлення, яке фахівці пов’язують зі збільшенням внутрішнього виробництва та активністю тепличних господарств.

З томатами історія схожа. Помідори наразі доступні за сто грн, що на 18 відсотків нижче, ніж ще два тижні тому. Та й болгарський перець почав втрачати позиції. Водночас подорожчання продуктів в Харкові не оминуло деякі категорії. Зокрема, броколі, кабачки та цвітна капуста знову додали у вартості.

Ймовірно, причина в обмеженій пропозиції й сезонних нюансах. А от зелень, редис і пекінська капуста навпаки стали приємнішими для гаманця. Продавці охоче віддають салат та кріп дешевше, адже попит високий, а новий урожай активно надходить. На фоні цього деякі харків’яни вже змінили свої споживчі звички.

Що стосується фруктів, тут ситуація змішана. Суниця садова втратила в ціні. Причиною є масова поява товару з південних регіонів. Але яблука навпаки ростуть третій тиждень поспіль. Товару меншає, запаси зберігання вичерпуються, і цінники повзуть вгору.

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