Подорожание продуктов в Харькове становится все более заметным для местных жителей, хотя и не всегда это происходит в форме резкого взлета.

Подорожание продуктов в Харькове показывает, что цены ведут себя непредсказуемо, сообщает Politeka.

На одни товары ценники взлетают вверх, а на другие внезапно падают. Май принес горожанам подорожание продуктов в Харькове.

Как сообщает портал EastFruit, белокочанная капуста прошлогоднего урожая заметно потеряла в цене. Продавцы объясняют это просто. Овощ теряет товарный вид, и на его место уже уверенно входит ранняя капуста.

Стоимость опустилась примерно до сорока гривен, и это примерно на десять процентов меньше, чем было неделю назад. Похожая ситуация с огурцами. В начале месяца они уже стоили около 40 гривен за килограмм. Это значительное удешевление, которое специалисты увязывают с увеличением внутреннего производства и активностью тепличных хозяйств.

С томатами история схожа. Помидоры пока доступны за сто грн, что еще две недели назад. Да и болгарский перец начал терять позиции. В то же время, подорожание продуктов в Харькове не обошло некоторые категории. В частности, брокколи, кабачки и цветная капуста снова прибавили в стоимости.

Вероятно, причина в ограниченном предложении и сезонных нюансах. А вот зелень, редис и пекинская капуста наоборот стали приятнее для кошелька. Продавцы с готовностью отдают салат и укроп дешевле, ведь спрос высок, а новый урожай активно поступает. На фоне этого некоторые харьковчане изменили свои потребительские привычки.

Что касается фруктов, здесь ситуация смешана. Земляника садовая потеряла в цене. Причиной массовое появление товара из южных регионов. Но яблоки наоборот растут третью неделю подряд. Товара становится меньше, запасы хранения иссякают, и ценники ползут вверх.

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