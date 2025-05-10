Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові інколи стає справжнім рятувальним колом для літніх людей, тож розповідаємо, кому її надають.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові передбачає продуктові набори від благодійного фонду «Зіронька», повідомляє Politeka.

Ця ініціатива дає змогу місцевим мешканцям, зокрема літнім людям та особам з інвалідністю, отримати безоплатну гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Харкові. Завдяки цьому проекту, тисячі мешканців міста, які переживають складні часи, зможуть полегшити своє харчування та щоденний побут.

В першу чергу, фонд пропонує підтримку людям з інвалідністю, які проживають в облцентрі. Для того, щоб претендувати на отримання набору, необхідно мати групу та бути зареєстрованими в організації через участь у благодійних заходах, що проходять регулярно. Це спеціальна підтримка, яку фонд надає тим, хто найбільше потребує турботи.

«Зіронька» прагне підтримати тих, хто переживає труднощі через війну, економічні негаразди або інші соціальні фактори. Продуктові набори складаються з основних товарів для харчування, таких як крупи, консервація, олія, борошно та інше найнеобхідніше.

Щоб скористатися можливістю - харків’яни повинні заповнити онлайн-форму. Реєстрація відкрилася 5 травня о 14:00 у спеціальному телеграм-каналі фонду. Це зручний спосіб подати заявку без необхідності особисто відвідувати офіс.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові - це чудова можливість для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Тому якщо ви відповідаєте критеріям, обов'язково долучайтесь до ініціативи.

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