Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове иногда становится настоящим спасательным кругом для пожилых людей, поэтому рассказываем, кому ее предоставляют.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове предусматривает продуктовые наборы от благотворительного фонда «Звездочка», сообщает Politeka.

Эта инициатива позволяет местным жителям, в частности пожилым людям и лицам с инвалидностью, получить бесплатную гуманитарную помощь для пенсионеров в Харькове. Благодаря этому проекту тысячи жителей города, которые переживают сложные времена, смогут облегчить свое питание и ежедневный быт.

В первую очередь фонд предлагает поддержку людям с инвалидностью, проживающим в облцентре. Для того, чтобы претендовать на получение набора, необходимо иметь группу и быть зарегистрированными в организации через участие в регулярно проходящих благотворительных мероприятиях. Это специальная поддержка, которую фонд оказывает тем, кто больше нуждается в заботе.

«Звездочка» стремится поддержать тех, кто испытывает трудности из-за войны, экономических проблем или других социальных факторов. Продуктовые наборы состоят из основных товаров для питания, таких как крупы, консервация, масло, мука и прочее самое необходимое.

Чтобы воспользоваться возможностью – харьковчане должны заполнить онлайн-форму. Регистрация открылась 5 мая в 14.00 в специальном телеграмм-канале фонда. Это удобный способ подать заявку без необходимости лично посещать офис.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове – это отличная возможность для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Поэтому, если вы отвечаете критериям, обязательно приобщайтесь к инициативе.

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