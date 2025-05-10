У 2025 році для місцевих мешканців все ще надається грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі, тож розповідаємо деталі.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається благодійним фондом «Право на захист», повідомляє Politeka.

Грошова допомога для пенсіонерів передбачена у кількох містах України, зокремо й у Запоріжжі. Тому місцеві мешканці можуть подати заявку на отримання виплат від УВБК ООН. Але щоб вам дали ці кошти, необхідно відповідати кільком важливим вимогам.

Грошова допомога для пенсіонерів в Запоріжжі в розмірі 3600 гривень на кожну особу виплачується протягом трьох місяців (всього 10 800). Однак, щоб стати отримувачем, потрібно відповідати певним умовам.

Це стосується в першу чергу внутрішньо переміщених осіб, які отримали статус ВПО не пізніше ніж шість місяців тому, а також тих, хто повернувся до свого постійного місця проживання після евакуації внаслідок війни, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Крім того, є ще одна обов’язкова умова для тих, хто хоче отримати підтримку: місячний дохід на одну особу в родині не має перевищувати 5400 грн. Але навіть якщо ці умови виконуються, важливо потрапити хоча б під одну з категорій вразливих осіб.

Це можуть бути родини, де є мати чи батько-одинак з дітьми до 18 років або ж з людьми похилого віку (від 55 років і старше). Також гроші надаються одиноким літнім людям, а також сім’ї, де є особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями.

За деталями варто звертатися до гарячої лінії ООН за номером 0800307711. Оператори відповідають на дзвінки з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00.

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