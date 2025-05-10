В 2025 году местным жителям все еще предоставляется денежная помощь для пенсионеров в Запорожье, поэтому рассказываем детали.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется благотворительным фондом «Право на защиту», сообщает Politeka.

Денежная помощь для пенсионеров предусмотрена в нескольких городах Украины, в том числе и в Запорожье. Поэтому местные жители могут подать заявку на получение выплат от УВБК ООН.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье в размере 3600 гривен на каждого человека выплачивается в течение трех месяцев (всего 10 800). Однако чтобы стать получателем, нужно соответствовать определенным условиям.

Это касается в первую очередь внутренне перемещенных лиц, получивших статус ВПЛ не позднее шести месяцев назад, а также тех, кто вернулся к своему постоянному месту жительства после эвакуации в результате войны, начиная с 24 февраля 2022 года.

Кроме того, есть еще одно обязательное условие для тех, кто хочет получить поддержку: месячный доход на человека в семье не должен превышать 5400 грн. Но даже если эти условия выполняются, важно попасть хотя бы под одну из категорий уязвимых лиц.

Это могут быть семьи, где есть мать или отец-одиночка с детьми до 18 лет или с пожилыми людьми (от 55 лет и старше). Также деньги предоставляются одиноким пожилым людям, а также семье, где есть лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

За деталями следует обращаться к горячей линии ООН по номеру 0800307711. Операторы отвечают на звонки с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

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