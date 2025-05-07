Програма щодо грошової допомоги у Запоріжжі реалізується за підтримки міжнародних організацій, зокрема УВКБ ООН та благодійного фонду «Право на захист», повідомляє Politeka.
Цільову фінансову підтримку можуть отримати внутрішньо переміщені особи, а також громадяни, які повернулися до своїх постійних місць проживання — у тому числі й ті, хто повернувся з-за кордону.
Розмір допомоги у Запоріжжі становить 3 600 грн на одну особу щомісяця протягом трьох місяців. Загальна сума на одного члена родини — 10 800 грн.
Допомога призначена для домогосподарств, що належать до вразливих категорій, зокрема:
одинокі батьки з дітьми;
особи похилого віку;
сім’ї, в яких є люди з інвалідністю або з хронічними захворюваннями.
Подати заявку можуть домогосподарства, які:
не отримували раніше грошової допомоги від міжнародних організацій;
мають дохід менш ніж 5 400 грн на одного члена родини;
відповідають критеріям соціальної вразливості.
Якщо ви вже отримували допомогу від УВКБ ООН у розмірі 2 220 грн щомісяця, повторна заявка, найімовірніше, буде відхилена.
Які документи потрібно підготувати:
- паспорт або ID-картка;
- ІПН (індивідуальний податковий номер);
- свідоцтва про народження дітей (за наявності);
- реквізити банківської картки для виплат;
- документи, що підтверджують вашу вразливість (медичні довідки, посвідчення тощо);
- особистий номер телефону.
Фінансова допомога буде переказана на рахунок голови домогосподарства. Виплати обробляються через міжнародні платіжні системи, такі як Rapyd або Western Union.
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