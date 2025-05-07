У 2025 році в Запоріжжі триває надання грошової допомоги для окремих категорій громадян.

Програма щодо грошової допомоги у Запоріжжі реалізується за підтримки міжнародних організацій, зокрема УВКБ ООН та благодійного фонду «Право на захист», повідомляє Politeka.

Цільову фінансову підтримку можуть отримати внутрішньо переміщені особи, а також громадяни, які повернулися до своїх постійних місць проживання — у тому числі й ті, хто повернувся з-за кордону.

Розмір допомоги у Запоріжжі становить 3 600 грн на одну особу щомісяця протягом трьох місяців. Загальна сума на одного члена родини — 10 800 грн.

Допомога призначена для домогосподарств, що належать до вразливих категорій, зокрема:

одинокі батьки з дітьми;

особи похилого віку;

сім’ї, в яких є люди з інвалідністю або з хронічними захворюваннями.

Подати заявку можуть домогосподарства, які:

не отримували раніше грошової допомоги від міжнародних організацій;

мають дохід менш ніж 5 400 грн на одного члена родини;

відповідають критеріям соціальної вразливості.

Якщо ви вже отримували допомогу від УВКБ ООН у розмірі 2 220 грн щомісяця, повторна заявка, найімовірніше, буде відхилена.

Які документи потрібно підготувати:

паспорт або ID-картка;

ІПН (індивідуальний податковий номер);

свідоцтва про народження дітей (за наявності);

реквізити банківської картки для виплат;

документи, що підтверджують вашу вразливість (медичні довідки, посвідчення тощо);

особистий номер телефону.

Фінансова допомога буде переказана на рахунок голови домогосподарства. Виплати обробляються через міжнародні платіжні системи, такі як Rapyd або Western Union.

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