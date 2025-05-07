В 2025 году в Запорожье продолжается предоставление денежной помощи для отдельных категорий граждан.

Программа по денежной помощи в Запорожье реализуется при поддержке международных организаций, в частности, УВКБ ООН и благотворительного фонда «Право на защиту», сообщает Politeka.

Целевую финансовую поддержку могут получить внутренне перемещенные лица, а также граждане, вернувшиеся в свои постоянные места жительства — в том числе и вернувшиеся из-за границы.

Размер помощи в Запорожье составляет 3 600 грн. на одного человека ежемесячно в течение трех месяцев. Общая сумма на одного члена семьи – 10 800 грн.

Помощь предназначена для домохозяйств, принадлежащих к уязвимым категориям, в частности:

одинокие родители с детьми;

пожилые люди;

семьи, в которых есть люди с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Подать заявку могут домохозяйства, которые:

не получали ранее денежную помощь от международных организаций;

имеют доход менее 5 400 грн на одного члена семьи;

отвечают критериям социальной уязвимости.

Если вы уже получали помощь от УВКБ ООН в размере 2220 грн ежемесячно, повторная заявка, вероятнее всего, будет отклонена.

Какие документы нужно подготовить:

паспорт или ID-карта;

ИНН (индивидуальный налоговый номер);

свидетельства о рождении детей (при наличии);

реквизиты банковской карты для выплат;

документы, подтверждающие вашу уязвимость (медицинские справки, удостоверения и т.п.);

личный телефонный номер.

Финансовая помощь будет переведена на счет главы домохозяйства. Выплаты обрабатываются через международные платежные системы, такие как Rapyd или Western Union.

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