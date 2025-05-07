Программа по денежной помощи в Запорожье реализуется при поддержке международных организаций, в частности, УВКБ ООН и благотворительного фонда «Право на защиту», сообщает Politeka.
Целевую финансовую поддержку могут получить внутренне перемещенные лица, а также граждане, вернувшиеся в свои постоянные места жительства — в том числе и вернувшиеся из-за границы.
Размер помощи в Запорожье составляет 3 600 грн. на одного человека ежемесячно в течение трех месяцев. Общая сумма на одного члена семьи – 10 800 грн.
Помощь предназначена для домохозяйств, принадлежащих к уязвимым категориям, в частности:
одинокие родители с детьми;
пожилые люди;
семьи, в которых есть люди с инвалидностью или хроническими заболеваниями.
Подать заявку могут домохозяйства, которые:
не получали ранее денежную помощь от международных организаций;
имеют доход менее 5 400 грн на одного члена семьи;
отвечают критериям социальной уязвимости.
Если вы уже получали помощь от УВКБ ООН в размере 2220 грн ежемесячно, повторная заявка, вероятнее всего, будет отклонена.
Какие документы нужно подготовить:
- паспорт или ID-карта;
- ИНН (индивидуальный налоговый номер);
- свидетельства о рождении детей (при наличии);
- реквизиты банковской карты для выплат;
- документы, подтверждающие вашу уязвимость (медицинские справки, удостоверения и т.п.);
- личный телефонный номер.
Финансовая помощь будет переведена на счет главы домохозяйства. Выплаты обрабатываются через международные платежные системы, такие как Rapyd или Western Union.
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