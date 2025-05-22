Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів у Миколаївській області, то кілька цих варіантів можуть вам сподобатися.

Робота для пенсіонерів у Миколаївській області сьогодні доступна в різних сферах — від охорони до торгівлі та складської логістики, повідомляє Politeka.

Декілька роботодавців у регіоні шукають працівників на повну зайнятість, пропонуючи гнучкий графік, стабільну зарплату та офіційне працевлаштування.

Так, у Харкові терміново потрібен охоронець із графіком «троє через троє» та заробітною платою від 10 000 до 12 000 грн. Комунікація виключно телефоном — роботодавець просить не писати повідомлень, а телефонувати з 9:00.

У Миколаєві одразу кілька супермаркетів відкрили вакансії. Зокрема, запрошуються продавці продовольчих товарів із зарплатою 17 300–20 800 грн. на місяць. Пропонується навчання за рахунок компанії, а також можливість кар’єрного росту. Графік — 2/2, 3/3 або 4/2 по 12 годин. Це — чудова можливість для людей пенсійного віку, які шукають стабільну зайнятість у привітному колективі.

Ще одна вакансія в Миколаєві — вантажник із оплатою 18 100–21 700 грн. на місяць. До обов’язків входять навантажувально-розвантажувальні роботи та підтримка порядку на складі. Роботодавець гарантує гнучкий графік, стабільну оплату й офіційне оформлення.

Усі ці пропозиції створюють додаткові можливості для тих, хто хоче залишатися активним після виходу на пенсію. Якщо вас цікавить робота для пенсіонерів у Миколаївській області, звертайтесь телефоном за вказаними номерами в оголошеннях.

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