Если вы ищете работу для пенсионеров в Николаевской области, то несколько вариантов могут вам понравиться.

Работа для пенсионеров в Николаевской области сегодня доступна в разных областях — от охраны до торговли и складской логистики, сообщает Politeka.

Несколько работодателей в регионе ищут работников на полную занятость, предлагая гибкий график, стабильную зарплату и официальное трудоустройство.

Так, в Харькове срочно требуется охранник с графиком «трое через трое» и заработной платой от 10 000 до 12 000 грн. Коммуникация исключительно по телефону — работодатель просит не писать сообщений, а звонить с 9:00.

В Николаеве сразу несколько супермаркетов открыли вакансии. В частности, приглашаются продавцы продовольственных товаров с зарплатой 17300–20800 грн. в месяц. Предлагается обучение за счет компании, а также возможность карьерного роста. График - 2/2, 3/3 или 4/2 по 12 часов. Это прекрасная возможность для людей пенсионного возраста, которые ищут стабильную занятость в приветственном коллективе.

Еще одна вакансия в Николаеве – грузчик с оплатой 18 100–21 700 грн. в месяц. В обязанности входят погрузочно-разгрузочные работы и поддержание порядка на складе. Работодатель гарантирует гибкий график, стабильную оплату и официальное оформление.

Все эти предложения создают дополнительные возможности для тех, кто хочет оставаться активным после выхода на пенсию. Если вас интересует работа для пенсионеров в Николаевской области, обращайтесь по указанным номерам в объявлениях.

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