Місцеві мешканці давно обговорюють ймовірне підвищення тарифів на газ у Дніпрі, тож розповідаємо, до чого готуватися.

Попри можливі коливання і підвищення тарифів на газ у Дніпрі, споживачам, які отримують блакитне паливо від "Нафтогазу", надається шанс зекономити, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті компанії, ті, хто вчасно оплачують рахунки, можуть розраховувати на знижку в розмірі 1% на оплату послуг. Але важливо не забувати про умови, на яких ця знижка надається.

Українці, які користуються послугами "Нафтогазу" (а таких більшість - 98% споживачів у країні), можуть отримати знижку, якщо заплатять за блакитне паливо до 15 числа кожного місяця. Але є нюанс: вона не діє одразу і буде застосована до рахунків наступного місяця.

Підвищення тарифів на газ у Дніпрі поки що не відбулося, тому можна ненадовго видихнути з полегшенням. Ще одна важлива деталь - щоб скористатися зниженням вартості на 1%, необхідно сплатити через онлайн-сервіс компанії.

Таке нововведення сприяє не тільки заощадженню для споживачів, але й допомагає забезпечити стабільність газопостачання в країні, кажуть в "Нафтогазі".

Це дуже важливо в умовах економічної та енергетичної кризи, коли своєчасні платежі за комунальні послуги допомагають не лише зберегти стабільне постачання, але й забезпечити подальшу підтримку енергетичної інфраструктури країни.

Хоча 1% здається незначним помягшенням, проте з огляду на загальний рівень цін на енергоносії та ймовірне підвищення тарифів на газ у Дніпрі в майбутньому - це стає приємним бонусом.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі: яких змін чекати у платіжках.

Також Politeka писала, Подорожчання хліба в Дніпрі: які види зросли в ціні найбільше.

Як повідомляла Politeka, Робота у Дніпрі: де готові платити від 40 тисяч гривень.