Местные жители давно обсуждают вероятное повышение тарифов на газ в Днепре, поэтому рассказываем, к чему готовиться.

Несмотря на возможные колебания и повышение тарифов на газ в Днепре , потребителям, получающим голубое топливо от "Нефтегаза", предоставляется шанс сэкономить, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте компании, вовремя оплачивающие счета могут рассчитывать на скидку в размере 1% на оплату услуг. Но важно не забывать об условиях, на которых эта скидка предоставляется.

Украинцы, пользующиеся услугами "Нефтегаза" (а таких большинство - 98% потребителей в стране), могут получить скидку, если заплатят за голубое топливо до 15 числа каждого месяца. Но есть нюанс: она не действует сразу и будет применена к счетам в следующем месяце.

Повышение тарифов на газ в Днепре пока не произошло, поэтому можно ненадолго выдохнуть с облегчением. Еще одна немаловажная деталь – чтобы воспользоваться снижением стоимости на 1%, необходимо оплатить через онлайн-сервис компании.

Такое новшество способствует не только сбережению для потребителей, но и помогает обеспечить стабильность газоснабжения в стране, говорят в "Нефтегазе".

Это очень важно в условиях экономического и энергетического кризиса, когда своевременные платежи за коммунальные услуги помогают не только сохранить стабильные поставки, но и обеспечить дальнейшую поддержку энергетической инфраструктуры страны.

Хотя 1% кажется незначительным смягчением, однако, учитывая общий уровень цен на энергоносители и вероятное повышение тарифов на газ в Днепре в будущем – это становится приятным бонусом.

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