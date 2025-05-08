Графік відключення світла в Запоріжжі на 9 травня передбачає тимчасові перерви в електропостачанні у низці районів міста у зв’язку з проведенням як термінових, так і планових ремонтних робіт, повідомляє Politeka.

Низка відключень електроенергії триватимуть протягом дня на кількох вулицях, зазначають в Запоріжжяобленерго.

Зокрема, термінові роботи проводитимуться за адресою проспект Соборний, 110а та 110б, де електропостачання буде припинено з 10:00 до 14:00. Крім того, масштабні планові ремонти електрообладнання відбуватимуться з 09:00 до 17:00 на вулицях Азовській (будинки №13–21, 14, 16–22), Арсена Коваленка (Адмірала Макарова), Броньовій, Возз’єднання України, Героїв Крут, Зорепадній, Кам’яній, Котляревського, Логінова, Медичній, Вишнівського, Остапа Вересая, Перемоги, Славутича, Тичини та у провулку Мелітопольському.

Також із 09:00 до 16:00 триватимуть роботи на бульварі Вінтера (буд. 7Б), бульварі Центральному (буд. 19А, 19Б, 19В, 21), а також на вулиці Перемоги (буд. 93А).

Енергетики нагадують, що ці заходи є необхідними для стабільної роботи системи електропостачання та безпеки споживачів. Жителів просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключень, особливо у випадку, якщо використовується електроприладдя, що потребує постійного живлення.

Актуальний графік відключення світла в Запоріжжі на 9 травня варто перевіряти на офіційних ресурсах місцевих енергокомпаній, оскільки можливі зміни у зв’язку з погодними умовами або технічними ускладненнями.

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