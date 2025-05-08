График отключения света в Запорожье на 9 мая предусматривает временные перерывы в электроснабжении ряда районов города в связи с проведением как срочных, так и плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.

Ряд отключений электроэнергии будут продолжаться в течение дня на нескольких улицах, отмечают в Запорожьеоблэнерго .

В частности, срочные работы будут проводиться по адресу проспект Соборный, 110а и 110б, где электроснабжение будет прекращено с 10:00 до 14:00. Кроме того, масштабные плановые ремонты электрооборудования будут проходить с 09:00 до 17:00 на улицах Азовской (дома №13–21, 14, 16–22), Арсена Коваленко (Адмирала Макарова), Броневой, Воссоединения Украины, Героев Крут, Зорепадний, Вишневского, Остапа Вересая, Победы, Славутича, Тычины и в Мелитопольском переулке.

Также с 09:00 до 16:00 будут продолжаться работы на бульваре Винтера (д. 7Б), бульваре Центральном (д. 19А, 19Б, 19В, 21), а также на улице Победы (д. 93А).

Энергетики напоминают, что эти меры необходимы для стабильной работы системы электроснабжения и безопасности потребителей. Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее подготовиться к отключениям, особенно в случае, если используются электроприборы, требующие постоянного питания.

Актуальный график отключения света в Запорожье на 9 мая следует проверять на официальных ресурсах местных энергокомпаний, поскольку возможны изменения в связи с погодными условиями или техническими осложнениями.

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