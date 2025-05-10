Подорожчання продуктів у Вінниці, як і в інших регіонах України, починає ставати постійною темою для обговорення.

Подорожчання продуктів у Вінниці, перщ за все, торкнеться овочів та фруктів, повідомляє Politeka.

З появою перших плодів нового врожаю українські ринки починають поступово заповнюватися сезонною продукцією. Проте, через нещодавні заморозки та непередбачуваність погоди, зокрема у квітні, експерти прогнозують, що ціни не будуть такими доступними, як минулого року.

За словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максима Гопки, подорожчання продуктів у Вінниці у цьому сезоні буде значною мірою залежати від загальної пропозиції кожного конкретного товару.

Якщо говорити про тепличні овочі, то на ринках міста наразі можна помітити поступове зниження цін на деякі види. Приміром, помідори за останні два тижні впали на 18% і варіюються в межах 70-100 грн за кілограм, що дає надію на подальше здешевлення в найближчі тижні.

В супермаркетах ціни можуть бути трохи вищими, зокрема помідори з Туреччини пропонують за 73,49 грн/кг, а українські — за 90. Вартість білокачанної капусти нового врожаю варіюється в межах 60-90, що значно вище, ніж минулого року.

Що стосується фруктів і ягід, то тут ситуація значно складніша. Погодні умови, що вплинули на цвітіння дерев, можуть позначитися на кількості та якості врожаю. Експерти Інституту садівництва НААН не виключають, що втрати врожаю можуть досягти 30%, а ймовірність знищення врожаю абрикосів та аличі — значно більша.

Водночас фермери прогнозують, що яблука та груші, хоча й постраждали, але, ймовірно, збережуть свою кількість на ринку. Це може призвести до зростання попиту на імпортні фрукти, що в свою чергу потягне за собою подорожчання продуктів у Вінниці.

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