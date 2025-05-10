Подорожание продуктов в Виннице, как и других регионах Украины, начинает становиться постоянной темой для обсуждения.

Подорожание продуктов в Виннице, прежде всего, коснется овощей и фруктов, сообщает Politeka.

С появлением первых плодов нового урожая, украинские рынки начинают постепенно заполняться сезонной продукцией. Однако из-за недавних заморозков и непредсказуемости погоды, в частности в апреле, эксперты прогнозируют, что цены не будут такими доступными, как в прошлом году.

По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максима Гопки, подорожание продуктов в Виннице в этом сезоне будет в значительной степени зависеть от общего предложения каждого конкретного товара.

Если говорить о тепличных овощах, то на рынках города можно заметить постепенное снижение цен на некоторые виды. К примеру, помидоры за последние две недели упали на 18% и варьируются в пределах 70-100 грн за килограмм, что дает надежду на дальнейшее удешевление в ближайшие недели.

В супермаркетах цены могут быть немного выше, в том числе помидоры из Турции предлагают за 73,49 грн/кг, а украинские — за 90. Стоимость белокочанной капусты нового урожая варьируется в пределах 60-90, что значительно выше прошлогоднего.

Что касается фруктов и ягод, то здесь ситуация гораздо более сложная. Погодные условия, повлиявшие на цветение деревьев, могут отразиться на количестве и качестве урожая. Эксперты Института садоводства НААН не исключают, что потери могут достигнуть 30%, а вероятность уничтожения абрикосов и алычи значительно больше.

В то же время фермеры прогнозируют, что яблоки и груши хотя и пострадали, но, вероятно, сохранят свое количество на рынке. Это может привести к росту спроса на импортные фрукты, что в свою очередь повлечет подорожание продуктов в Виннице.

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