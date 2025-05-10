Подорожчання продуктів у Миколаєві вже не вперше стає темою для обговорення серед місцевих жителів, тож розповідаємо детальніше.

Подорожчання продуктів у Миколаєві наразі найбільше відобразилося на ключових інгредієнтах борщового набору, повідомляє Politeka.

На ринку міста спостерігається істотне подорожчання продуктів у Миколаєві. Зокрема, це стосується моркви та буряка. І це змушує споживачів задуматись над тим, як оптимізувати витрати.

За даними кореспондента «Новин-N», вже станом на 2 травня 2025 року ціни на моркву і буряк на ринку зросли на кілька гривень. Якщо ще нещодавно морква продавалася за 40 гривень за кілограм, то на сьогодні її ціна досягла 55. Це майже на 25% більше, ніж раніше.

Щодо буряка, то він виросла ще більше. Ціна на цей коренеплід, який кілька тижнів тому варіювалася від 25 до 35 грн, тепер коливається в межах 50.

Проте подорожчання продуктів у Миколаєві стосується не лише овочів. Воно не оминуло й м'ясні товари. Вартість свинини та курятини, які є невід'ємною частиною раціону багатьох українців, теж помітно коливається. За інформацією порталу Agronews, ціни на свинину порівняно з квітнем 2025 року зросли.

Зокрема, вартість свинячої грудинки в середньому складає 211,45 грн, тоді як у квітні за неї просили 201,52. У магазинах міста найбільш доступну грудинку можна знайти в Auchan за 199,90. Не менш значне зростання спостерігається і на свинячу лопатку — вона підскочила з 211,81 до 226,97 за кіло.

Ще більше виросла вартість свинячого ошийка — тепер його можна купити за 330,53, хоча в Metro є і від 319,00. Переписали цінники й на інші частини свинини: підчеревина і ребра тепер коштують на 15-20 більше, ніж місяць тому.

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