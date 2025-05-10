Подорожание продуктов в Николаеве уже не в первый раз становится темой для обсуждения среди местных жителей, так что рассказываем подробнее.

Подорожание продуктов в Николаеве больше всего отразилось на ключевых ингредиентах борщового набора, сообщает Politeka.

На рынке города наблюдается существенное подорожание продуктов в Николаеве. В частности, это касается моркови и свеклы. И это заставляет потребителей задуматься о том, как оптимизировать затраты.

По данным корреспондента "Новостей-N", уже по состоянию на 2 мая 2025 года цены на морковь и свеклу на рынке выросли на несколько гривен. Если еще недавно морковь продавалась за 40 гривен за килограмм, то на сегодняшний день ее цена достигла 55. Это почти на 25% больше, чем раньше.

Что касается свеклы, то она выросла еще больше. Цена на этот корнеплод, несколько недель назад варьировавшаяся от 25 до 35 грн, теперь колеблется в пределах 50.

Однако подорожание продуктов в Николаеве касается не только овощей. Оно не обошло и мясные товары. Стоимость свинины и курятины, неотъемлемой частью рациона многих украинцев, тоже заметно колеблется. По информации портала Agronews, цены на свинину по сравнению с апрелем 2025 г. выросли.

В частности, стоимость свиной грудки в среднем составляет 211,45 грн, тогда как в апреле за нее просили 201,52. В магазинах города наиболее доступную грудинку можно найти в Auchan за 199,90. Не менее значительный рост наблюдается и на свиную лопатку – она подскочила с 211,81 до 226,97 за кило.

Еще больше выросла стоимость свиного ошейка – теперь его можно купить за 330,53, хотя у Metro есть и от 319,00. Переписали ценники и на другие части свинины: подбрюшина и ребра теперь стоят на 15-20 больше месяца назад.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, о новых правилах для переселенцев: кто останется без выплат в 2025 году

Также Politeka писала, кто получит повышенные выплаты в мае, названные суммы.

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: как получить.