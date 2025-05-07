У зв’язку з проведенням планових ремонтних і технічних робіт, заплановані тимчасові відключення світла в Полтавській області 8 травня, зокрема у Кременчуці, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає АТ «Полтаваобленерго».

Роботи триватимуть протягом дня — переважно з 08:00 до 17:00 або до 20:00 залежно від адреси.

Світло тимчасово відключать у будинках по вулицях Горліс-Горського, Полтавському проспекті, Господарській, Максима Кривоноса, Івана Багряного, Капітана Мовчана, Кохнівській, Паризькій, Рєпіна, Зональному провулку, а також на окремих ділянках вулиць Сергія Кульчинського, Карпенка-Карого, Каштановій, Козацькій, Вагонній, Віри Холодної, Ірпінській, Євгена Патона, Василя Стуса, та інших.

Під відключення потраплять і прилеглі села — Мала Кохнівка, Придніпрянське, Соснівка, Потоки. Частина робіт пов’язана з капітальними ремонтами, інші — із технічним обслуговуванням електромереж, а також усуненням скарг від споживачів.

Мешканців просять заздалегідь підготуватись до можливих незручностей у період відключення світла в Полтавській області 8 травня та зберігати побутові прилади у вимкненому стані до відновлення електропостачання.

У разі додаткових змін або коригування графіка — інформація буде оновлена на офіційному сайті АТ «Полтаваобленерго».

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