В связи с проведением плановых ремонтных и технических работ запланированы временные отключения света в Полтавской области 8 мая, в частности в Кременчуге, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет АО «Полтаваоблэнерго».

Работы будут продолжаться в течение дня — преимущественно с 08:00 до 17:00 или до 20:00 в зависимости от адреса.

Свет временно отключат в домах по улицам Горлис-Горского, Полтавскому проспекту, Хозяйственной, Максима Кривоноса, Ивана Багряного, Капитана Молчана, Кохновской, Парижской, Репина, Зональному переулку, а также на отдельных участках улиц Сергея Кульчинского, Вагонной, Веры Холодной, Ирпенской, Евгения Патона, Василия Стуса и других.

Под отключение попадут и близлежащие села – Малая Кохновка, Приднепрянское, Сосновка, Потоки. Часть работ связана с капитальными ремонтами, другие – с техническим обслуживанием электросетей, а также устранением жалоб от потребителей.

Жителей просят заранее подготовиться к возможным неудобствам в период отключения света в Полтавской области 8 мая и хранить бытовые приборы в выключенном состоянии для восстановления электроснабжения.

В случае дополнительных изменений или корректировки графика информация будет обновлена ​​на официальном сайте АО «Полтаваоблэнерго».

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