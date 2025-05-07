Відключення води в Одесі 8 травня торкнеться мешканців частини Пересипського району через аварійні ремонтні роботи на водопровідних об’єктах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у філії «Інфоксводоканал», наголосивши, що подача води буде тимчасово припинена на окремих вулицях міста. А саме, без водопостачання залишаться будинки за адресами: вул. Ярослава Баїса (раніше Висоцького), 18–24, вул. Семена Палія, 125–127, а також вул. Владислава Бувалкіна (раніше Бочарова), 57–73.

Період відключення — з 09:00 до 23:00 у четвер, 8 травня 2025 року. Фахівці підприємства виконуватимуть аварійне втручання задля відновлення безперебійного та безпечного водопостачання у мікрорайоні. У компанії зазначили, що це необхідно для оперативного усунення пошкоджень на мережі, які можуть загрожувати стабільній роботі системи.

Жителів просять заздалегідь запастися водою та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Також «Інфоксводоканал» надає кілька номерів телефонів для довідок, які працюють у цілодобовому режимі: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155.

Відключення води в Одесі 8 травня є вимушеним заходом, який дозволить забезпечити надійне водопостачання в майбутньому.

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